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Организатор фестиваля "Калининград in Rock" подал в суд на движение "Трезвые поколения" за клевету

Автор: Виктория Мокрецова
17:44
  649 1
Фото из архива Клопс.Ru
Глава "Калининградской Рок-Ассоциации" Андрей Феоктистов подал в суд на движение "Трезвые поколения" за клевету. Об этом Клопс.Ru сообщил известный промоутер.
 
В феврале 2016 года организация направила открытое письмо в адрес врио губернатора Антона Алиханова с жалобой на фестиваль "Калининград in Rock". Авторы обращения написали, что его посетители массово распивают спиртное, и попросили администрацию разобраться в этой проблеме. Так, по мнению членов движения "Трезвые поколения", следует либо запретить продажу алкоголя на мероприятии, либо проводить его за чертой города.
 
"В течение фестиваля туда приходят родители — с маленькими детьми. В результате те с малых лет видят, как взрослые в толпе массово употребляют спиртные напитки и в пьяном виде начинают скакать и бесноваться под громкую музыку, приучаются к этому стереотипу поведения и любые дальнейшие попытки стимулировать их духовно-нравственное развитие и воспитание обрекаются на неудачу", — говорится в  письме "Трезвых поколений" (орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.).
 
Феоктистов заявил, что юрист "Калининградской Рок-Ассоциации" нашёл в тексте обращения 11 фактов прямой клеветы. По его словам, организацию безосновательно обвиняют в пропаганде употребления спиртного. При этом при подаче иска организатор фестиваля не предъявил к руководству "Трезвых поколений" материальных претензий. Все юридические расходы оплачены за счёт публичных пожертвований.
 
"Рок-ассоциация отстаивает свою честь. Материальные иски — дело рук самой публики. Любой гость фестиваля сможет также подать в суд. Человек туда ходил, а его, по сути, обвиняют в том, что он нарушал закон", — сказал организатор "Калининград in Rock", прибавив, что также планирует подать заявление о клевете в полицию. 
 
Директор организаций "Трезвые поколения" и "Балтийские медведи — боевое самбо" Валерий Нестеров о судебной жалобе пока не слышал. Он пояснил, что содержание письма, направленного врио губернатора, подтверждают официальные источники, и сказал, что готов отвечать за него в суде.
 
"По сути, там происходит попойка, продажа пива в неограниченных количествах. Непонятно, зачем проводят это мероприятие: из любви к музыке или из-за продажи спиртного?" — заявил Нестеров.
 
Организация "Трезвые поколения" выступает против употребления алкоголя и наркотиков. Её руководители — члены партии "Единая Россия" Сергей Новиков, Валерий Нестеров и Иван Ставицкий. На официальном сайте движения говорится о придуманной за рубежом "программе спаивания русского народа".
 
31 марта стало известно, что в отношении Андрея Феоктистова возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По данным полиции, организатор фестиваля "Калининград in Rock" получил субсидию на проведение мероприятия, а позднее предоставил недостоверную документацию о его проведении. Председатель "Калининградской Рок-Ассоциации"  свою вину не признал.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Павел Женев
Павел Женев #
18:43
Как все хорошо в новости начиналось. Некие чуваки ведут нешуточную борьбу за трезвость. Играет торжественный марш. Чуваки из ЕдРа. Марш сменяется какофонией. Чуваки полагают, что зарубежом придумана "программа спаивания русского народа". Марш, свалившийся в неблагозвучие, окончательно превращается в какое-то совершеннейшее непотребство, совсем затухает, инструменты с грохотом валятся наземь, музыканты улепетывают со сцены...
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