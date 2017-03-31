"За свои убеждения пойду в тюрьму": калининградцем, которого подозревают в мошенничестве с фестивалем, оказался организатор "Калининград in Rock" Андрей Феоктистов

Фестивалем, который замешан в мошенничестве, оказался "Калининград in Rock". В отношении его организатора Андрея Феоктистова возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщил промоутер.
В разговоре с корреспондентом Клопс.Ru Феоктистов заявил, что сейчас фестиваль "Калининград in Rock" тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов и уголовное дело не стало для него неожиданностью.
"Я этого ожидал. Я уже говорил со сцены, что за свои убеждения пойду в тюрьму, и называл имена полицейских и чиновников, которые хотят помешать проведению фестиваля. Сейчас нас и всю нашу деятельность очень дотошно проверяют. И я думаю, что это было бы прекрасно, если бы правоохранительные органы работали так всегда. Но свою вину я не признаю категорически. Будет следствие, и я его приветствую, потому что знаю, что в итоге это позволит очистить моё имя. Фестиваль будет проводиться и дальше. Мы не позволим его закрыть", — заявил Андрей Феоктистов.
В пятницу, 31 марта, стало известно, что в отношении организатора одного из музыкальных фестивалей возбудили уголовное дело
по факту мошенничества. Им оказался Андрей Феоктистов. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество, связанное с получением выплат"). Ему грозит до шести лет лишения свободы. По данным полиции, в декабре 2015-го "Калининградская Рок-Ассоцияция", которую возглавляет промоутер, получила более ста тысяч рублей субсидии на организацию музыкального события. Однако предоставленные в марте 2016 года отчётные документы оказались фиктивными.
В марте этого года городская администрация отказала
в проведении фестиваля "Калининград in Rock" в сквере на Московском проспекте, ссылаясь на несоответствие площадки мероприятия требованиям безопасности. Феоктистов заявил, что в случае запрета фестиваль пройдёт в форме митинга протеста.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.