"За свои убеждения пойду в тюрьму": калининградцем, которого подозревают в мошенничестве с фестивалем, оказался организатор "Калининград in Rock" Андрей Феоктистов

Фестивалем, который замешан в мошенничестве, оказался "Калининград in Rock". В отношении его организатора Андрея Феоктистова возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщил промоутер.

В разговоре с корреспондентом Клопс.Ru Феоктистов заявил, что сейчас фестиваль "Калининград in Rock" тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов и уголовное дело не стало для него неожиданностью.

"Я этого ожидал. Я уже говорил со сцены, что за свои убеждения пойду в тюрьму, и называл имена полицейских и чиновников, которые хотят помешать проведению фестиваля. Сейчас нас и всю нашу деятельность очень дотошно проверяют. И я думаю, что это было бы прекрасно, если бы правоохранительные органы работали так всегда. Но свою вину я не признаю категорически. Будет следствие, и я его приветствую, потому что знаю, что в итоге это позволит очистить моё имя. Фестиваль будет проводиться и дальше. Мы не позволим его закрыть", — заявил Андрей Феоктистов.

В пятницу, 31 марта, стало известно, что в отношении организатора одного из музыкальных фестивалей возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Им оказался Андрей Феоктистов. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество, связанное с получением выплат"). Ему грозит до шести лет лишения свободы. По данным полиции, в декабре 2015-го "Калининградская Рок-Ассоцияция", которую возглавляет промоутер, получила более ста тысяч рублей субсидии на организацию музыкального события. Однако предоставленные в марте 2016 года отчётные документы оказались фиктивными.