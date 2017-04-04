На дороге в Багратионовском районе нашли трупы телят

Около десяти трупов телят были найдены в районе Багратионовской дороги по направлению к посёлку Тамбовское. Туши животных неизвестные сбросили в придорожную канаву. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель Областной станции по борьбе с болезнями животных Иван Головатый во вторник, 4 апреля.

"По всей видимости, работал знающий человек, потому что у ряда телят срезаны уши — видимо, были выщипы, по которым можно было бы определить, из какого хозяйства животные. Это такой хороший пакостник поработал, которого хотелось бы найти, чтобы наказать", — объяснил Иван Головатый.

По его словам, в настоящее время уже получены предварительные результаты анализов проб мёртвых телят. Особо опасных инфекций не выявлено. В ближайшее время трупы животных, некоторых из которых успели объесть до костей бродячие собаки, вывезут на скотомогильник, а на территории проведут дезинфекцию.