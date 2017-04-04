В Калининграде судят заведующую отделением горбольницы №2 за "мёртвые души" в стационаре

В Калининграде рассматривают уголовное дело в отношении заведующей отделение городской больницы №2, превысившей должностные полномочия. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

Сотрудница медучреждения указывала в документах недостоверное количество пациентов. Ради получения стимулирующих выплат врач завышала их количество. Впоследствии выяснилось, что часть больных не находилась в стационаре. Полученная врачом в результате махинаций сумма составила более 300 тысяч рублей.

Главный врач городской больницы №2 Олег Шаров опроверг информацию о том, что подсудимая была заведующей отделением. По его данным, она работала врачом паллиативной помощи. Женщину уволили после возбуждения в отношении неё уголовного дела.

Процесс над медиком идёт в Московском районном суде. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями”). Максимальное наказание по этой статье — 4 года лишения свободы.