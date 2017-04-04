В Калининграде судят заведующую отделением горбольницы №2 за "мёртвые души" в стационаре
В Калининграде рассматривают уголовное дело в отношении заведующей отделение городской больницы №2, превысившей должностные полномочия. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
Сотрудница медучреждения указывала в документах недостоверное количество пациентов. Ради получения стимулирующих выплат врач завышала их количество. Впоследствии выяснилось, что часть больных не находилась в стационаре. Полученная врачом в результате махинаций сумма составила более 300 тысяч рублей.
Главный врач городской больницы №2 Олег Шаров опроверг информацию о том, что подсудимая была заведующей отделением. По его данным, она работала врачом паллиативной помощи. Женщину уволили после возбуждения в отношении неё уголовного дела.
Процесс над медиком идёт в Московском районном суде. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями”). Максимальное наказание по этой статье — 4 года лишения свободы.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.