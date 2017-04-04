В аэропорту "Храброво" из-за тумана задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно
В "Храброво" задерживаются рейсы
Фото из архива Клопс.Ru
Во вторник, 4 апреля, в аэропорту "Храброво" задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Информация об этом есть на сайте аэропорта.
Так, задерживаются семь рейсов из аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", запланированные в период с 08:20 до 11:35. Полёт самолёта из Москвы, который должен был приземлиться в 08:10, отменён.
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