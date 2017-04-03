Аэропорт "Храброво" из-за тумана не смог принять рейсы из Москвы, Петербурга и Минска

С 18.00 погодные условия вновь ухудшились и из-за тумана видимость на взлётно-посадочной недостаточная, чтобы безопасно принимать самолёты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта

Не смогли совершить посадку в аэропорту воздушные суда, следующие из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы В2 949 из Минска, U6 75 из Москвы (Домодедово), UT 393 из Москвы (Внуково), SU/FV 6329 из Санкт-Петербурга отправлены обратно в аэропорты вылета.

Самолет авиакомпании «Россия» из Москвы (Внуково) находится в зоне ожидания. Прибытие рейса SU/FV 6127 ожидается с задержкой. В связи с неприбытием воздушных судов задерживается отправление вечерних рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Минск.

Прогноз по метеоусловиям на вечерние часы неблагоприятный. Ограничение видимости на взлетно-посадочной полосе сохранится. Время прибытия и отправки задержанных рейсов будет сообщено дополнительно.