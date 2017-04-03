Петербургское метро частично возобновило работу

В Санкт-Петербурге частично возобновило работу метро. Об этом сообщает "Meduza".

Линии 3, 4 и 5 петербургского метро полностью открыты после теракта. На второй линии возобновлено движение поездов от станции "Купчино" до "Московской" и от "Петроградской" до "Парнаса". На первой линии работают участки от "Площади Восстания" и от "Нарвской" до "Проспекта Ветеранов".