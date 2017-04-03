СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в метрополитене Петербурга
Скриншот видеозаписи youtube.com
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Несмотря на то что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", — сообщили в Следственном комитете.
На месте происшествия сейчас продолжает работать следственно-оперативная группа. Следователи изымают предметы, имеющие значение для расследования, опрашивают очевидцев и проводят другие действия.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на перегоне между станциями в понедельник, 3 апреля
. Машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции. В СК не исключают, что это помогло предотвратить большего количества жертв. По последним данным, в результате взрыва погибло 10 человек.
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