СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в метрополитене Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



"Несмотря на то что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", — сообщили в Следственном комитете.



На месте происшествия сейчас продолжает работать следственно-оперативная группа. Следователи изымают предметы, имеющие значение для расследования, опрашивают очевидцев и проводят другие действия.



Ранее сообщалось, что взрыв Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на перегоне между станциями в понедельник, 3 апреля . Машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции. В СК не исключают, что это помогло предотвратить большего количества жертв. По последним данным, в результате взрыва погибло 10 человек.