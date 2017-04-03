В Санкт-Петербурге неравнодушные водители бесплатно подвозят людей после трагедии в метро
Скриншот документа, созданного автолюбителями для поиска попутчиков
В Санкт-Петербурге после теракта в метрополитене неравнодушные водители предлагают бесплатно подвезти граждан. Автолюбители пишут об этом в социальных сетях.
Работа подземки приостановлена, множество людей оказались в безвыходном положении. Трагический случай объединил граждан. В Telegram создана "группа взаимопомощи". В ней автомобилисты готовы бескорыстно подвезти до нужного места петербуржцев. В "Живом журнале" в режиме онлайн автомобилисты отмечают своё местонахождение и указывают направление, а также количество свободных мест. Желающие добраться могут искать попутчиков через хэштег (#домой).
Свои бесплатные услуги предлагают некоторые таксомоторные парки Северной столицы. Безвозмездно работает и наземный общественный транспорт.
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