В Санкт-Петербурге неравнодушные водители бесплатно подвозят людей после трагедии в метро

В Санкт-Петербурге после теракта в метрополитене неравнодушные водители предлагают бесплатно подвезти граждан. Автолюбители пишут об этом в социальных сетях.



Работа подземки приостановлена, множество людей оказались в безвыходном положении. Трагический случай объединил граждан. В Telegram создана "группа взаимопомощи". В ней автомобилисты готовы бескорыстно подвезти до нужного места петербуржцев. В "Живом журнале" в режиме онлайн автомобилисты отмечают своё местонахождение и указывают направление, а также количество свободных мест. Желающие добраться могут искать попутчиков через хэштег (#домой).

Свои бесплатные услуги предлагают некоторые таксомоторные парки Северной столицы. Безвозмездно работает и наземный общественный транспорт.

В понедельник, 3 марта, в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в метро. Он В понедельник, 3 марта, в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в метро. Он прогремел на станции "Технологический институт". В результате происшествия 10 человек погибли, десятки получили ранения.