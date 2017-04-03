Алиханов: Среди пострадавших в метро Петербурга нет калининградцев

Глава региона Антон Алиханов передал слова соболезнования жителям Санкт-Петербурга, потерявшим в трагедии 3 апреля своих родных и близких. Об этом сообщает пресс-секретарь врио губернатора Валерия Родина.



"От имени жителей Калининградской области, правительства региона и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших во время взрыва на станции метро в Санкт-Петербурге. Искренне сочувствуем и передаем слова поддержки петербуржцам. Желаю скорейшего выздоровления и силы духа раненым и пережившим эту страшную трагедию", - сказал Антон Алиханов.



По его словам, по предварительной информации среди пострадавших в Санкт-Петербурге нет жителей Калининградской области, но правительство области уточняет эти сведения с учетом их постоянного обновления.



"Санкт-Петербург – очень близок калининградцам. Это один из самых посещаемых и любимых калининградцами городов России. Пока информации о пострадавших калининградцах не поступало, но правительство области находится на постоянной связи с властями Санкт-Петебурга, сведения уточняются регулярно, по мере их обновления", - заявил врио губернатора.



Антон Алиханов также сообщил о том, что на территории Калининградской области предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. В плановом порядке проводятся антитеррористические учения.

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