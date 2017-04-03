Путин выразил соболезнования близким пострадавших и погибших при взрывах в метро Петербурга (видео)

Путин выразил соболезнования близким пострадавших и погибших при взрывах в метро Петербурга

Путин выразил соболезнования близким пострадавших и погибших при взрывах в метро Петербурга

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям людей, которые погибли и пострадали при взрывах в метро Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля. Сообщение об этом размещено на сайте президента Kremlin.ru



"Я хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших", — сказал глава России. Он отметил, что уже говорил с главами спецслужб и правоохранительных органов, которые "сделают всё для того, чтобы выявить причины случившегося и дать полную оценку тому, что произошло", а городские власти окажут необходимую помощь нуждающимся в ней. Этими словами Путин начал встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.



Взрывы в метро Санкт-Петербурга Взрывы в метро Санкт-Петербурга произошли после обеда 3 апреля . Погибли не менее десяти человек, около двадцати пострадали. Мощность каждого из взрывных устройств равна 200–300 граммам тротила. Бомбы были спрятаны в вагонах. Позже ещё одно устройство, которое не взорвалось, было найдено на станции "Площадь Восстания".