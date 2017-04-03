Генпрокуратура назвала взрыв в Санкт-Петербурге терактом
Генпрокуратура квалифицировала взрыв в Санкт-Петербурге как теракт. Об этом RT
заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, пишет "Медуза
".
"В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен", — заявил он.
На сайте ведомства уточняется, что прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метрополитена Технологический институт. На место происшествия приехал прокурор города Сергей Литвиненко.
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