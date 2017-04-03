Взрывное устройство, сработавшее в петербургском метро, было оставлено в вагоне

Пока, по первоначальным данным, было именно два взрывных устройства, которые были подорваны в вагонах поездов на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". Более подробной информации о взрывных устройствах пока нет, но у специалистов есть подозрения, что взрывные устройства были самодельными и не имели большой мощности, — цитирует издание источник.