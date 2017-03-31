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Врачи, пожарные, полиция: в Калининграде силовики перекрыли несколько улиц (фото, онлайн)

14:24
  29044 12
  • Антитеррористические учения на ул. Согласия 31 марта
Антитеррористические учения на ул. Согласия 31 марта
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
8 фото
В пятницу, 31 марта, сотрудники полиции и военные в рамках антитеррористических учений перекрыли несколько улиц в Калининграде. Об этом сообщают читатели Клопс.Ru. 
 
Движение закрыли на ул. Согласия. На месте стоят военные с оружием и дежурят пожарные. Аналогичная ситуация наблюдается на дороге по ул. Челнокова от ул. Гайдара. Полосу перекрывает машина ГИБДД. Всего на месте пять автомобилей полиции, автомобиль скорой помощи, автомобиль реанимации и пожарный расчёт. На месте дежурят сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают о задымлении. 
 
Фото Клопс.Ru
 
Обновлено от 15:30
 
В Калининграде оцепили Северный вокзал. На улице Гайдара находится тяжёлая военная техника. Также правоохранительные органы перекрыли ул. Житомирскую. Свидетели сообщают о том, что на месте работают кинологи. Жителей города, работающих в ТЦ "Плаза", эвакуировали. При этом людей не проинформировали об учениях. 
 
Ул. Гайдара. Фото читателя 
 
Обновлено от 15:50
 
С ул. Согласия уезжают пригнанные БТР. 
 
 
Обновлено от 16:32
 
В районе Дворца спорта "Янтарный" начались учения по освобождению заложников. Начинается штурм, слышны выстрелы. 
 
С утра в Светлогорске военные оцепили вокзалО проверочных мероприятиях заявили и жители Балтийска. С утра сотрудники полиции стали останавливать и досматривать машины на въезде в город. Позднее стало известно, что в Калининградской области проходят антитеррористические учения. Жителей региона просят соблюдать спокойствие. Об этом Клопс.Ru сообщили в оперативном штабе НАК РФ.

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12 комментариев Правила комментирования

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Александр1111146297
11111 Александр #
14:49
Нафига нужны эти УЧЕНИЯ?
Народ не может доехать до дома или работы, доставка грузов срывается. С умников-организаторов этих учений снять кругленькую сумму( с их собственного кармана, а не госсчета) в счет погашения издержек за моральную компенсацию жителям блокированного района, а транспортным компаниям за задержку грузов, то и учений будет меньше. Есть строящийся стадион, вот пусть там и тренируются.
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Иван Иванович
Иван Иванович #
16:03
Если проводят, значит надо. В случае чего, кто твою задницу прикрывать будет?
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Vigo...
... Vigo #
17:17
а кто будет в случае какого-то кипеша защищать тебя, пока ты будешь отжигать с бабами? Сразу по-другому запоешь
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xxxxxxmail
xxxxxxmail #
15:27
Пусть тренируются, в т.ч. всякие левые митинги разгонять. Нам майдан здесь не нужен. Нормальные социальные митинги (типа обманутых дольщиков) никто не трогает. А вот всякие популистские сходки, спонсируемые зарубежными покровителями, надо разгонять на корню
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Viloo
Viloo #
16:16
Себе говори под нос, что там тебе нужно, а что не нужно. И сопли не забудь потом подтереть.
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Sergey Timofeev
Sergey Timofeev #
16:24
Себе говори под нос, что там тебе нужно, а что не нужно. И сопли не забудь потом подтереть.
кокококо
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xxxxxxmail
xxxxxxmail #
16:24
А тебя то что так возбудило? Майдана захотелось?
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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
15:57
Никак не могут 37-й год забыть или не наигрались в войнушку в детстве?
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СергейЛюлько
Люлько Сергей #
16:18
Пусть учатся. Ежели что, будут действовать правильнее.
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Tarasklops
Tarasklops #
16:41
Вообще людей предупреждать надо об учениях, чтобы люди не ломились в то место, а так только пробки создали!
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Katenok
Katenok #
16:56
А о войне то же предупреждать надо?
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Патолог
Патолог #
17:11
 Скрутили журналиста какого то прям с камерой наперевес.
Это чтобы народ позлить?
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