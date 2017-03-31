Врачи, пожарные, полиция: в Калининграде силовики перекрыли несколько улиц (фото, онлайн)

В пятницу, 31 марта, сотрудники полиции и военные в рамках антитеррористических учений перекрыли несколько улиц в Калининграде. Об этом сообщают читатели Клопс.Ru.

Движение закрыли на ул. Согласия. На месте стоят военные с оружием и дежурят пожарные. Аналогичная ситуация наблюдается на дороге по ул. Челнокова от ул. Гайдара. Полосу перекрывает машина ГИБДД. Всего на месте пять автомобилей полиции, автомобиль скорой помощи, автомобиль реанимации и пожарный расчёт. На месте дежурят сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают о задымлении.

Фото Клопс.Ru

Обновлено от 15:30

В Калининграде оцепили Северный вокзал. На улице Гайдара находится тяжёлая военная техника. Также правоохранительные органы перекрыли ул. Житомирскую. Свидетели сообщают о том, что на месте работают кинологи. Жителей города, работающих в ТЦ "Плаза", эвакуировали. При этом людей не проинформировали об учениях.