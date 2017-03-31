Врачи, пожарные, полиция: в Калининграде силовики перекрыли несколько улиц (фото, онлайн)
Антитеррористические учения на ул. Согласия 31 марта
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
8
фото
В пятницу, 31 марта, сотрудники полиции и военные в рамках антитеррористических учений перекрыли несколько улиц в Калининграде. Об этом сообщают читатели Клопс.Ru.
Движение закрыли на ул. Согласия. На месте стоят военные с оружием и дежурят пожарные. Аналогичная ситуация наблюдается на дороге по ул. Челнокова от ул. Гайдара. Полосу перекрывает машина ГИБДД. Всего на месте пять автомобилей полиции, автомобиль скорой помощи, автомобиль реанимации и пожарный расчёт. На месте дежурят сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают о задымлении.
Фото Клопс.Ru
Обновлено от 15:30
В Калининграде оцепили Северный вокзал. На улице Гайдара находится тяжёлая военная техника. Также правоохранительные органы перекрыли ул. Житомирскую. Свидетели сообщают о том, что на месте работают кинологи. Жителей города, работающих в ТЦ "Плаза", эвакуировали. При этом людей не проинформировали об учениях.
Ул. Гайдара. Фото читателя
Обновлено от 15:50
С ул. Согласия уезжают пригнанные БТР.
Обновлено от 16:32
В районе Дворца спорта "Янтарный" начались учения по освобождению заложников. Начинается штурм, слышны выстрелы.
С утра в Светлогорске военные оцепили вокзал.
О проверочных мероприятиях заявили и жители Балтийска. С утра сотрудники полиции стали останавливать и досматривать машины на въезде в город. Позднее стало известно, что в Калининградской области проходят антитеррористические учения. Жителей региона просят соблюдать спокойствие. Об этом Клопс.Ru сообщили в оперативном штабе НАК РФ.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t1016
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.