Очевидцы: в Светлогорске вокзал оцепили военные с собаками
В пятницу, 31 марта, вокзал в Светлогорске взяли в оцепление. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.
По словам читателя Андрея К., на объекте находятся военные с собаками. Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе УМВД обещали прокомментировать ситуацию позднее. По данным источника Клопс.Ru, на вокзале проходят учения одной из силовых структур региона.
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