Очевидцы: в Светлогорске вокзал оцепили военные с собаками

В пятницу, 31 марта, вокзал в Светлогорске взяли в оцепление. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.



По словам читателя Андрея К., на объекте находятся военные с собаками. Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе УМВД обещали прокомментировать ситуацию позднее. По данным источника Клопс.Ru, на вокзале проходят учения одной из силовых структур региона.