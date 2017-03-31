Врачи, пожарные, полиция: в Калининграде силовики перекрыли несколько улиц (фото)

В пятницу, 31 марта, сотрудники полиции перекрыли несколько улиц в Калининграде. Об этом сообщают читатели Клопс.Ru.

Одна из читательниц сообщила о закрытии движения на ул. Согласия. На месте стоят военные с оружием и дежурят пожарные.

Аналогичная ситуация наблюдается на дороге по ул. Челнокова от ул. Гайдара. Полосу перекрывает машина ГИБДД. Всего на месте пять автомобилей полиции, автомобиль скорой помощи, автомобиль реанимации и пожарный расчёт. На месте дежурят сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают о задымлении.