Очевидцы: на ул. Летний проезд ночью горели пять машин (видео)

В пятницу, 31 марта, на ул. Летний проезд произошёл пожар. Об этом в паблике
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.
По их словам, два автомобиля сгорели полностью, ещё два были повреждены. На тушение пламени выезжали два пожарных расчёта. "Одна из машин моего соседа с подъезда, на данный момент три — один металл, две частично и как минимум ещё три с дефектами, те, что стояли в этом кармане. У кого оптика от температуры оплавилась, у кого лак полез", — рассказал один из свидетелей ЧП.
"Ещё и ветер дул вдоль машин, когда какая-то женщина кричать стала, что машины горят. Я звонила в пожарную, горела одна, через минут 10 уже три", — поделился впечатлениями другой очевидец. Есть ли в результате пожара пострадавшие, пока неизвестно.
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