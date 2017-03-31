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Главная Новости Происшествия

Очевидцы: на ул. Летний проезд ночью горели пять машин (видео)

07:15
  5 0  
  • Пожар в Летнем проезде
  • Пожар в Летнем проезде
  • Фото в Летнем проезде
  • Пожар в Летнем проезде
  • Пожар в Летнем проезде
  • Пожар в Летнем проезде
  • Пожар в Летнем проезде
Пожар в Летнем проезде
Фото Андрея Семёнова
7 фото
В пятницу, 31 марта, на ул. Летний проезд произошёл пожар. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.
 
По их словам, два автомобиля сгорели полностью, ещё два были повреждены. На тушение пламени выезжали два пожарных расчёта. "Одна из машин моего соседа с подъезда, на данный момент три  — один металл, две частично и как минимум ещё три с дефектами, те, что стояли в этом кармане. У кого оптика от температуры оплавилась, у кого лак полез", — рассказал один из свидетелей ЧП.
 
"Ещё и ветер дул вдоль машин, когда какая-то женщина кричать стала, что машины горят. Я звонила в пожарную, горела одна, через минут 10 уже три", — поделился впечатлениями другой очевидец. Есть ли в результате пожара пострадавшие, пока неизвестно.
Пожар в Летнем проезде

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