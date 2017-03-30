В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
0 °C
ночью
30 марта 2017 г. 20:27
64 924 пользователей
за 24 часа на сайте
56.1 -0.51
Курс ММВБ на 30 марта 2017, 20:00
60.0 -0.93
Курс ММВБ на 30 марта 2017, 20:00
14.32 +0.19
Курс ЦБ на 31 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Муж калининградки, умершей от перитонита в Новый год, подаст в суд на больницу

Автор: Виктория Мокрецова
19:39
  1232 0
  • Артём Лобов
Артём Лобов
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
1 января 2016 года в Калининграде ушла из жизни 28-летняя Ольга Лобова. Женщина боролась с раком кишечника четвёртой степени. Однако умерла она не из-за онкологии. 29 декабря калининградка пришла с диагнозом "кишечная непроходимость" в областную больницу. Дежурный врач отказал пациентке в госпитализации и посоветовал явиться после праздников. Через три дня мучений женщина повторно обратилась в клинику и добилась направления в городскую больницу №1. Там Ольгу прооперировали. Через несколько часов она скончалась от перитонита.
 
Муж погибшей Артём Логунов винит медиков в смерти жены и уже больше года пытается добиться для них наказания.

Бабушка вместо матери

Двухлетняя Даша Логунова только учится говорить. Как и у многих детей, её первым и самым любимым словом стало "мама". Но её отец удивляется: "Это слово в доме никто не использует". Да и свою мать девочка едва ли помнит. Около полутора лет она живёт со своими бабушками: папе не под силу справиться с двумя детьми в одиночку. Артём работает монтажником натяжных потолков и часто катается с работой по области.
 
Ольга Лобова с дочерью Дашей, 2015 год. Фото из архива семьи.
 
"Этот год мне очень непривычно, — рассказывает отец двоих детей. — Теперь я должен выполнять и женскую, и мужскую роли одновременно. Приходится всё успевать самому: приготовить, убраться, постирать, сына в садик собрать и ещё работать. Со старшим, конечно, попроще: Никите уже шесть, он самостоятельный".
 
По словам Артёма, мальчик уже привык к тому, что мамы больше нет. Но когда в садике праздновали день матери, всем было неловко.
"Ну, пусть бабушка придёт", — говорили воспитатели. Никита уже не плачет, но часто вспоминает Олю. Жалуется, что мы давно не были у неё на кладбище, рисунки для неё делает.
 
Артём Лобов с сыном Никитой. Фото Виктора Буздина.

Обращение к губернатору

Мысли о погибшей супруге не оставляют и Артёма. Уже больше года он пытается добиться справедливости и наказать тех, кого считает виновными в её гибели. Заявления в областной минздрав и прокуратуру не принесли желаемых результатов. Мужчина также обращался в региональное управление СК. Но через несколько месяцев получил отказ в возбуждении уголовного дела.
 
"Следователь говорил о том, что нужна будет судебно-медицинская экспертиза, но там большие очереди, и нужно будет ждать. — вспоминает Артём. — Я на это настроился и адвокат тоже. И через некоторое время я получаю отказ. То есть следователь сходил больницу, опросил там всех и только на этом основании постановил не возбуждать уголовное дело".
 
Свадьба Артёма и Ольги Лобовых в 2009. Фото из личного архива.
 
По словам свекрови погибшей, Марины Логуновой, дело сдвинулось с мёртвой точки лишь после обращения к врио губернатора Антону Алиханову. Артёма и его мать два раза пригласили в региональный Минздрав. Прокуратура признала отказ в возбуждении уголовного дела незаконным и вернула материалы на дополнительную проверку.
 
"До этого мы получали одни отписки в духе: "Проверка проведена, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности", — недоумевает Марина. — Но что для меня значит фраза "Предписано устранить нарушения?". Это что? Сейчас поедем, откопаем, госпитализируем и вылечим? Но это же невозможно".
 
В ответ на запрос Клопс.Ru в региональном минздраве пояснили, что при оказании помощи Ольге Лобовой в областной больнице допустили нарушения. Ведомство выдало медучреждению предписание устранить их и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Однако о каких именно нарушениях идёт речь, не уточняется. Также остаётся неизвестным, применили ли какие-либо санкции к дежурному врачу, отказавшему Лобовой в госпитализации. Ни адвоката, ни родных погибшей, об этом не уведомили.

"Никто не борется за онкобольных"

Бывший врио министра здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева на встрече с Мариной и Артёмом пообещала провести собрание с участием всех врачей, которые занимались лечением Лобовой. Однако, такой встречи, по словам мужа  и свекрови погибшей, так и не состоялось. Впрочем, претензия у родственников лишь к одному человеку — колопроктологу областной больницы, отказавшему пациентке в госпитализации 29 декабря.
 
Семья Лобовых. Фото Виктора Буздина. 
 
"Если бы человек умер от рака, мы бы сейчас это не обсуждали, — объясняет Марина. — Даже если бы её 29-го числа взяли и прооперировали, и она бы умерла, я и тогда не предъявляла бы никаких претензий. Но когда врач высшей категории говорит: "Иди домой, придёшь после праздников"... До этого три врача дают ей направление и все видят, что у неё острая кишечная непроходимость, а он такой бог, не сделав дополнительного анализа поставил ей асцит (скопление жидкости в животе — Прим. ред)".
 
Артём и его мать считают, что доктор не захотел заниматься пациенткой во время праздников. Когда больной отказали в госпитализации и она была вынуждена справляться с болью и рвотой самостоятельно, сотрудники скорой также отказывались помогать ей. По словам адвоката Лобова, Елены Арсентьевой, как правило, медики стараются не иметь дело с онкобольными на последних стадиях болезни, считая тех обречёнными на смерть.
Часто онкологическим больным отказывают в помощи только на том основании, что у них четвёртая стадия заболевания. Но Лобова обратилась не по онкологии. При кишечной непроходимости, согласно постановлению Минздрава, она подлежала экстренной госпитализации. Врач, отказавший Лобовой в госпитализации — это проктолог высокой квалификации, поставить ошибочный диагноз он не мог. Он просто не захотел с ней возиться, особенно в праздники. То есть никто не борется за таких больных и никого не интересует вопрос продления жизни. Да хоть на полгода, она это время могла провести с семьёй. Её маленьким детям это было необходимо.

"История не закончена"

Тем не менее, трагедия не лишила Артёма веры в медицину. По его словам, история Ольги Лобовой не про врачей, а про человечность.
 
"Неважно: врач ты, пожарный, полицейский или просто дворник... Ты должен с ответственностью относиться к своей работе. — размышляет Артём. — Вот врачи первой городской больницы вместо того, чтобы веселиться в новогоднюю ночь, до последнего  и честно боролись за жизнь моей жены. Низкий поклон им за это".
 
Сейчас в региональном управлении СК продолжают проверку и ждут очереди на проведение судебно-медицинской экспертизы. Тем временем Артём уже получил результаты исследования из Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки. Специалисты установили причинно-следственную связь между отказом в госпитализации и смертью Ольги Лобовой.
 
3 апреля в Ленинградском районном суде состоится предварительное слушание по иску Артёма к областной больнице. Адвокат запросил у ответчика в общей сложности шесть миллионов рублей: по два миллиона каждому из детей и супругу. Муж погибшей надеется выиграть гражданский процесс, но останавливаться на этом не собирается. После этого он будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении врача, отказавшего его супруге в госпитализации. 
 
“История не закончена — говорит Артём. — Всё только начинается. Спустя год и три месяца мы добрались только до суда. Сколько нам ещё предстоит — неизвестно, но я ко всему морально уже готов”.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Смерть 28-летней калининградки от перитонита 1 января 2016 года»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t627

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Смерть 28-летней калининградки от перитонита 1 января 2016 года

Фото новости
Минздрав проведёт проверку по факту смерти калининградки в Новый год
16 февраля 201617:37
  6889 5
Фото новости
Умерла в Новый год после нескольких дней мучений: родные калининградки обвиняют медиков в бездействии
15 февраля 201613:34
  37020 55

Главные темы дня

Муж калининградки, умершей от перитонита в Новый год, подаст в суд на больницу
19:39
  1232 0
Муж калининградки, умершей от перитонита в Новый год, подаст в суд на больницу
Ни грамма мяса: в Калининграде появились необычные авторские бургеры
Фото горячей новости
16:00
  3475
Жительница Гурьевска сбросила 50 кг и попала на "Пусть говорят" с Малаховым на Первом канале
Фото горячей новости
15:53
  5097 3
"Надо быть идиотом, чтобы такое проворачивать": главврач областной больницы о скандале с закупкой маммографа
Фото горячей новости
13:25
  7138 4
Три жителя Калининградской области пострадали после падения с высоты
Фото горячей новости
12:24
  4409 0

Лента новостей

Картинка
Калининградка перевела 23 тысячи мошеннику, обещавшему вызволить сына из СИЗО
20:12
  153 0
Картинка
В Музее Мирового океана можно купить космическую еду
19:51
  344 0
Картинка
В Зеленоградске хотят построить 30 гостевых домов и семиэтажные апартаменты
19:40
  319 1
Картинка
Инвестсовет отправил на доработку проект теплицы, работающей за счёт сжигания мусора
18:49
  322 0

Авторские колонки

Фото автора
Иван Марков
корреспондент газеты "Комсомольская правда в Калининграде"
Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите
  918 0
Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  4498 9
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo