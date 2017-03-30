Муж калининградки, умершей от перитонита в Новый год, подаст в суд на больницу

1 января 2016 года в Калининграде ушла из жизни 28-летняя Ольга Лобова . Женщина боролась с раком кишечника четвёртой степени. Однако умерла она не из-за онкологии. 29 декабря калининградка пришла с диагнозом "кишечная непроходимость" в областную больницу. Дежурный врач отказал пациентке в госпитализации и посоветовал явиться после праздников. Через три дня мучений женщина повторно обратилась в клинику и добилась направления в городскую больницу №1. Там Ольгу прооперировали. Через несколько часов она скончалась от перитонита.

Муж погибшей Артём Логунов винит медиков в смерти жены и уже больше года пытается добиться для них наказания.

Бабушка вместо матери

Двухлетняя Даша Логунова только учится говорить. Как и у многих детей, её первым и самым любимым словом стало "мама". Но её отец удивляется: "Это слово в доме никто не использует". Да и свою мать девочка едва ли помнит. Около полутора лет она живёт со своими бабушками: папе не под силу справиться с двумя детьми в одиночку. Артём работает монтажником натяжных потолков и часто катается с работой по области.

Ольга Лобова с дочерью Дашей, 2015 год. Фото из архива семьи.

"Этот год мне очень непривычно, — рассказывает отец двоих детей. — Теперь я должен выполнять и женскую, и мужскую роли одновременно. Приходится всё успевать самому: приготовить, убраться, постирать, сына в садик собрать и ещё работать. Со старшим, конечно, попроще: Никите уже шесть, он самостоятельный".

По словам Артёма, мальчик уже привык к тому, что мамы больше нет. Но когда в садике праздновали день матери, всем было неловко.

"Ну, пусть бабушка придёт", — говорили воспитатели. Никита уже не плачет, но часто вспоминает Олю. Жалуется, что мы давно не были у неё на кладбище, рисунки для неё делает.

Артём Лобов с сыном Никитой. Фото Виктора Буздина.

Обращение к губернатору

Мысли о погибшей супруге не оставляют и Артёма. Уже больше года он пытается добиться справедливости и наказать тех, кого считает виновными в её гибели. Заявления в областной минздрав и прокуратуру не принесли желаемых результатов. Мужчина также обращался в региональное управление СК. Но через несколько месяцев получил отказ в возбуждении уголовного дела.

"Следователь говорил о том, что нужна будет судебно-медицинская экспертиза, но там большие очереди, и нужно будет ждать. — вспоминает Артём. — Я на это настроился и адвокат тоже. И через некоторое время я получаю отказ. То есть следователь сходил больницу, опросил там всех и только на этом основании постановил не возбуждать уголовное дело".

Свадьба Артёма и Ольги Лобовых в 2009. Фото из личного архива.

По словам свекрови погибшей, Марины Логуновой, дело сдвинулось с мёртвой точки лишь после обращения к врио губернатора Антону Алиханову. Артёма и его мать два раза пригласили в региональный Минздрав. Прокуратура признала отказ в возбуждении уголовного дела незаконным и вернула материалы на дополнительную проверку.

"До этого мы получали одни отписки в духе: "Проверка проведена, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности", — недоумевает Марина. — Но что для меня значит фраза "Предписано устранить нарушения?". Это что? Сейчас поедем, откопаем, госпитализируем и вылечим? Но это же невозможно".

В ответ на запрос Клопс.Ru в региональном минздраве пояснили, что при оказании помощи Ольге Лобовой в областной больнице допустили нарушения. Ведомство выдало медучреждению предписание устранить их и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Однако о каких именно нарушениях идёт речь, не уточняется. Также остаётся неизвестным, применили ли какие-либо санкции к дежурному врачу, отказавшему Лобовой в госпитализации. Ни адвоката, ни родных погибшей, об этом не уведомили.

"Никто не борется за онкобольных"

Бывший врио министра здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева на встрече с Мариной и Артёмом пообещала провести собрание с участием всех врачей, которые занимались лечением Лобовой. Однако, такой встречи, по словам мужа и свекрови погибшей, так и не состоялось. Впрочем, претензия у родственников лишь к одному человеку — колопроктологу областной больницы, отказавшему пациентке в госпитализации 29 декабря.

Семья Лобовых. Фото Виктора Буздина.

"Если бы человек умер от рака, мы бы сейчас это не обсуждали, — объясняет Марина. — Даже если бы её 29-го числа взяли и прооперировали, и она бы умерла, я и тогда не предъявляла бы никаких претензий. Но когда врач высшей категории говорит: "Иди домой, придёшь после праздников"... До этого три врача дают ей направление и все видят, что у неё острая кишечная непроходимость, а он такой бог, не сделав дополнительного анализа поставил ей асцит (скопление жидкости в животе — Прим. ред)".

Артём и его мать считают, что доктор не захотел заниматься пациенткой во время праздников. Когда больной отказали в госпитализации и она была вынуждена справляться с болью и рвотой самостоятельно, сотрудники скорой также отказывались помогать ей. По словам адвоката Лобова, Елены Арсентьевой, как правило, медики стараются не иметь дело с онкобольными на последних стадиях болезни, считая тех обречёнными на смерть.

Часто онкологическим больным отказывают в помощи только на том основании, что у них четвёртая стадия заболевания. Но Лобова обратилась не по онкологии. При кишечной непроходимости, согласно постановлению Минздрава, она подлежала экстренной госпитализации. Врач, отказавший Лобовой в госпитализации — это проктолог высокой квалификации, поставить ошибочный диагноз он не мог. Он просто не захотел с ней возиться, особенно в праздники. То есть никто не борется за таких больных и никого не интересует вопрос продления жизни. Да хоть на полгода, она это время могла провести с семьёй. Её маленьким детям это было необходимо.

"История не закончена"

Тем не менее, трагедия не лишила Артёма веры в медицину. По его словам, история Ольги Лобовой не про врачей, а про человечность.

"Неважно: врач ты, пожарный, полицейский или просто дворник... Ты должен с ответственностью относиться к своей работе. — размышляет Артём. — Вот врачи первой городской больницы вместо того, чтобы веселиться в новогоднюю ночь, до последнего и честно боролись за жизнь моей жены. Низкий поклон им за это".

Сейчас в региональном управлении СК продолжают проверку и ждут очереди на проведение судебно-медицинской экспертизы. Тем временем Артём уже получил результаты исследования из Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки. Специалисты установили причинно-следственную связь между отказом в госпитализации и смертью Ольги Лобовой.

3 апреля в Ленинградском районном суде состоится предварительное слушание по иску Артёма к областной больнице. Адвокат запросил у ответчика в общей сложности шесть миллионов рублей: по два миллиона каждому из детей и супругу. Муж погибшей надеется выиграть гражданский процесс, но останавливаться на этом не собирается. После этого он будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении врача, отказавшего его супруге в госпитализации.

“История не закончена — говорит Артём. — Всё только начинается. Спустя год и три месяца мы добрались только до суда. Сколько нам ещё предстоит — неизвестно, но я ко всему морально уже готов”.