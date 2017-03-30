В четверг, 30 марта, в Куршском заливе нашли тело одного из пропавших 28 марта рыбаков. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК Наталья Гацко.

Погибшим оказался 59-летний житель Калининграда. Его брат нашёл в районе дюны Эфа пустую моторную лодку, на которой двое рыбаков ранее вышли в залив. На расстоянии двухсот метров от неё находилось тело одного из пропавших. Прибывшие на место спасатели достали его из воды. Следов, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, не обнаружили.

Региональное управление СК проводит проверку по факту гибели калининградца. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски второго рыбака продолжаются.