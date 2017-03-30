В Пионерском автомобилистка отсудила у "Жилфондома" 180 тысяч за упавшее на машину дерево

В Пионерском автомобилистка отсудила у управляющей компании "Жилфондом" 180 000 рублей за упавшее на машину дерево. Об этом сообщается на сайте калининградского областного суда.



2 июля 2016 года женщина припарковала свой Citroen на парковке во дворе одного из домов. Вечером она обнаружила, что на автомобиль упал старый гнилой тополь. Стоимость восстановительного ремонта превысила 170 000 рублей.



Владелица автомобиля подала иск. Суд признал, что вред машине был причинён из-за того, что организация ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по содержанию придомовой территории.

"Светлогорский городской суд решил взыскать с ООО "Управляющая компания “Жилфондом”" в пользу Т. материальный ущерб в размере 170 426 рублей 59 копеек; расходы по оплате экспертного заключения в размере 4 000 рублей; расходы по оплате лесопатологической экспертизы в размере 8 000 рублей; расходы по оплате госпошлины в размере 4 609 рублей, а всего 187 035 рублей 59 копеек", — говорится в сообщении пресс-службы.



Ответчик подал жалобу в Калининградский областной суд. Однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение первой инстанции законным и обоснованным.

