Источник: Глава ГИБДД Калининградской области Андрей Державицкий ушёл в отставку
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Начальник управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области Андрей Державицкий покинул свой пост. Об этом Клопс.Ru сообщили два источника в правоохранительных органах региона.
По информации одного из собеседников, Державицкий ушёл в отставку по предельному возрасту. По информации второго — с высокопоставленным сотрудником ведомства не продлили контракт. В пресс-службе УМВД обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Андрей Державицкий возглавил региональную Госавтоинспекцию в 2013 году. До этого два года работал начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) по Калининградской области.
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