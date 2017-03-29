Источник: Глава ГИБДД Калининградской области Андрей Державицкий ушёл в отставку

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области Андрей Державицкий покинул свой пост. Об этом Клопс.Ru сообщили два источника в правоохранительных органах региона.



По информации одного из собеседников, Державицкий ушёл в отставку по предельному возрасту. По информации второго — с высокопоставленным сотрудником ведомства не продлили контракт. В пресс-службе УМВД обещали прокомментировать ситуацию позднее.



Андрей Державицкий возглавил региональную Госавтоинспекцию в 2013 году. До этого два года работал начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) по Калининградской области.