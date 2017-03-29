Путин снял с должности главу ГИБДД

Президент России Владимир Путин уволил главу ГИБДД. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.



Глава государства освободил от должности генерал-лейтенанта полиции Виктора Нилова. Документ подписан 29 марта.

Нилова назначили начальником ГИБДД в 2011 году. До этого он служил замглавой департамента ОБДД МВД России. Карьера высокопоставленного сотрудника началась в 1977 году. Тогда он занял пост инженера отдела УГАИ ГУВД Леноблгорисполкома.