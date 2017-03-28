В Калининграде судят водителя, насмерть сбившего пенсионерку, переходившую дорогу не по "зебре"
В Ленинградском районе рассматривают уголовное дело в отношении 47-летнего калининградца, насмерть сбившего пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
Действия мужчины квалифицировали по ст. 264 ч. 3 УК РФ ("Нарушение правил ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Смертельная авария произошла 27 декабря 2016 года на Московском проспекте. Около 23:20 у ТЦ Metro водитель Volkswagen сбил 79-летнюю пенсионерку
. По данным следствия, женщина переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП она погибла. Полиция искала очевидцев
случившегося.
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