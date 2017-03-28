В Калининграде судят водителя, насмерть сбившего пенсионерку, переходившую дорогу не по "зебре"

В Ленинградском районе рассматривают уголовное дело в отношении 47-летнего калининградца, насмерть сбившего пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

Действия мужчины квалифицировали по ст. 264 ч. 3 УК РФ ("Нарушение правил ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.