Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском проспекте, в котором погибла 79-летняя пенсионерка
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 27 декабря на Московском проспекте в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла
в 23:20 возле поворота на ТЦ "Метро". По данным следствия, водитель "Фольксвагена" сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пожилая женщина погибла.
"Гражданам, располагающим информацией об обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить об этом по телефону 8 (4012) 554-713 или явиться к следователю 4-го отдела СУ УМВД России по городу Калининграду по адресу г. Калининград, ул. М. Галковского, д. 2, кабинет № 426", — говорится в сообщении.
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