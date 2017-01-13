Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском проспекте, в котором погибла 79-летняя пенсионерка

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 27 декабря на Московском проспекте в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Авария Авария произошла в 23:20 возле поворота на ТЦ "Метро". По данным следствия, водитель "Фольксвагена" сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пожилая женщина погибла.



"Гражданам, располагающим информацией об обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить об этом по телефону 8 (4012) 554-713 или явиться к следователю 4-го отдела СУ УМВД России по городу Калининграду по адресу г. Калининград, ул. М. Галковского, д. 2, кабинет № 426", — говорится в сообщении.

