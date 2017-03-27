Суд арестовал Навального на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции
Тверской районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 15 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщает
РБК.
Адвокат Навального Ольга Михайлова просила отложить рассмотрение протокола до вторника, чтобы иметь возможность ознакомиться с материалами. Судья отклонила ходатайство. Отказали защите оппозиционера и в приобщении к делу рапортов полицейских по первому протоколу: из них не следовало, что Навальный сопротивлялся при задержании.
Ранее стало известно, что за организацию несанкционированного митинга Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей
. Сам оппозиционер сказал, что рассчитывал на наказание в виде ареста.
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