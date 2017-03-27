За организацию несанкционированного митинга в Москве Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей за организацию несанкционированного митинга на Пушкинской площади. Об этом сообщает BFM.ru.



Оппозиционера признали виновным в организации массового единовременного пребывания граждан в общественных местах, повлёкшее нарушение общественного порядка. Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что её клиент не нарушал закон. Сам оппозиционер думал, что ему назначат административный арест. Он сказал, что заблаговременно подал заявку на проведение шествия, но в течение трёх дней власти Москвы не предложили альтернативное место.



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