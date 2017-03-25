В Балтийске ограбили пенсионерку: вор запомнил ПИН-код карты

24 марта около 2.20 ночи в Балтийске на ул. Литке была ограблена 59-летняя пенсионерка. Грабитель заметил свою жертву в магазине, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, женщина совершала покупки. На кассе она стала расплачиваться банковской картой. В этот момент 29-летний мужчина подглядел ПИН-код и на выходе из магазина выхватил у пенсионерки сумку. Затем он отправился в банкомат и снял 13 тысяч рублей.

При задержании полицейские изъяли у подозреваемого похищенное. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый ранее судим за аналогичные преступления.