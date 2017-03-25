Калининградские приставы задержали литовца, разыскиваемого Интерполом

В Калининграде задержан 39-летний гражданин Литвы, который находился в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба УФСПП России по Калининградской области.

Задержать литовца удалось в ходе специальной операции "Розыск", проходившей на этой неделе с участием судебных приставов, полицейских и сотрудников службы исполнения наказания. В ходе операции были задержаны 64 человека, находящихся в розыске. Из них 19 уклонялись от исполнения наказания по решению суда.