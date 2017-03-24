В Славском районе задержали калининградца, разбившего чужую машину трубой

Участковые полиции Славского района установили причастность 26-летнего калининградца к повреждению автомобиля местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Злоумышленник металлической трубой разбил автомобилю Opel стёкла и повредил кузов. Как удалось выяснить, преступление он совершил на почве неприязненных отношений к владельцу авто.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". Калининградцу, ранее судимому за преступления против личности, грозит лишение свободы сроком до 2 лет.