На калининградца завели уголовное дело за ограбление глухонемого мужчины
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Калининградские следователи УМВД возбудили уголовное дело по факту ограбления 54-летнего глухонемого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Инцидент произошёл 20 марта на ул. Горького. 33-летний калининградец напал на пенсионера и, повалив его на землю, ограбил. Как выяснилось потом, деньги он потратил.
Злоумышленника по горячим следам задержал наряд ППС. Ему грозит до 7 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж с применением насилия".
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