На калининградца завели уголовное дело за ограбление глухонемого мужчины

Калининградские следователи УМВД возбудили уголовное дело по факту ограбления 54-летнего глухонемого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл 20 марта на ул. Горького. 33-летний калининградец напал на пенсионера и, повалив его на землю, ограбил. Как выяснилось потом, деньги он потратил.

Злоумышленника по горячим следам задержал наряд ППС. Ему грозит до 7 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж с применением насилия".