В Калининграде задержали поджигателей мусоровозов

В Калининграде полицейские задержали троих подозреваемых в поджоге мусоровозов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.



Подозреваемыми оказались 28-летний организатор преступления и двое его подельников 18 и 20 лет. По данным полиции, они совершили преступление 26 февраля 2017 года на автостоянке для крупногабаритной техники в Калининграде. В результате поджога полностью сгорел грузовик для перевозки бытовых отходов, два припаркованных рядом мусоровоза получили повреждения. Сумма ущерба составляет 2,5 миллиона рублей.



Задержанных поместили в изолятор временного содержания. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение имущества путём поджога"). Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.