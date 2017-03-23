В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве калининградского бизнесмена, тело которого нашли в Преголе

В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве директора ООО "Артек" Сергея Пудовкина, тело которого нашли в Преголе в декабре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Предполагаемым убийцей оказался 38-летний знакомый потерпевшего. Полицейские доставили его обратно в Калининград. Следователи СУ СК предъявили мужчине обвинение в убийстве. Сейчас он находится в СИЗО.
Кроме того, в отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества"). По версии следствия, он причастен к поджогу автомобиля потерпевшего. На следующий день после пропажи бизнесмена полицейские обнаружили его машину марки Toyota Land Cruiser сгоревшей в лесополосе у посёлка Взморье. Её стоимость составляет более четырёх миллионов рублей.
По данным пресс-службы СУ СК, убийство произошло в день пропажи бизнесмена, 8 декабря. По версии следствия, мужчины находились в автомобиле потерпевшего на одной из калининградских площадей. На почве ссоры из-за финансовых разногласий подозреваемый несколько раз ударил Пудовкина кулаком по голове, а затем задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тело мужчины в Преголю и сжёг машину погибшего.
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