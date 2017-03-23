Суд оставил под арестом фигуранта дела о хищении средств, выделенных на реставрацию башни Кронпринц

Московский городской суд до 21 апреля оставил под арестом подозреваемого по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия Владимира Сванбека. Об этом сообщает "РИА Новости".



Адвокат руководителя проекта ООО "Стройкомплект" и "Балтстроя" настаивал, что оснований держать Сванбека под стражей нет. Суд отклонил данную апелляционную жалобу.



Следствие смягчило обвинение Сванбеку. "Теперь ему вменено пособничество по единственному эпизоду мошенничества. Он дал признательные показания и частично погасил ущерб, переведя 12 миллионов рублей, в ближайшее время ущерб будет возмещён в полном объёме", — сообщил адвокат.



В рамках расследования дела под стражу заключили бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, главу государственного Центра реставрации Олега Иванова, директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкульта Бориса Мазо, главу компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева и управляющего "Балтстроя" Александра Коченова. В СИЗО находятся также предприниматель Никита Колесников, глава государственной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Борис Цагараев и Владимир Сванбек.