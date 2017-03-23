Суд оставил под арестом фигуранта дела о хищении средств, выделенных на реставрацию башни Кронпринц
Московский городской суд до 21 апреля оставил под арестом подозреваемого по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия Владимира Сванбека. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Адвокат руководителя проекта ООО "Стройкомплект" и "Балтстроя" настаивал, что оснований держать Сванбека под стражей нет. Суд отклонил данную апелляционную жалобу.
Следствие смягчило обвинение Сванбеку. "Теперь ему вменено пособничество по единственному эпизоду мошенничества. Он дал признательные показания и частично погасил ущерб, переведя 12 миллионов рублей, в ближайшее время ущерб будет возмещён в полном объёме", — сообщил адвокат.
В рамках расследования дела под стражу заключили бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, главу государственного Центра реставрации Олега Иванова, директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкульта Бориса Мазо, главу компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева и управляющего "Балтстроя" Александра Коченова. В СИЗО находятся также предприниматель Никита Колесников, глава государственной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Борис Цагараев и Владимир Сванбек.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.