В Калининградской области уничтожат более шести тонн фруктов и овощей из Европы

В Багратионовске на погранпереходе изъяли более шести тонн фруктов и овощей европейского производства. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской таможни.



Грузовик с запрещёнными к ввозу продуктами въехал в регион с территории Польши. При досмотре выяснилось, что перевозчик указал недостоверные сведения о происхождении товара. Так, например, согласно документам, томаты весом около четырёх тонн были выращены в Азербайджане. Однако на упаковках таможенники нашли наклейки на польском языке. Более 500 кг клубники из Испании, 30 кг мяты из Ирана и 100 кг салата из Италии и вовсе не были внесены в документацию.



Водитель грузовика заявил, что приобрёл продукцию на овощной базе в Москве. Это подтверждают и предоставленные им сопроводительные бумаги. Однако таможенники изъяли товар. В пятницу, 24 марта, его уничтожат. По результатам досмотра в отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 статьи 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ.