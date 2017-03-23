Калининградцы отсудили у управляющей компании более 400 тысяч за упавшие на машины деревья

Два жителя Калининграда добились в суде компенсации от управляющей компании ООО "МКД Сервис" за упавшие на их машины деревья. Об этом Клопс.Ru сообщил юрист Общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко.



В июне 2016 года во дворе дома по Московскому проспекту в Калининграде на два автомобиля Peugeot и Citroen упал клён.

Дерево было гнилым, из-за ветреной погоды у него сломался ствол. Управляющая компания не производила надлежащий мониторинг его состояния, на что и обратили внимание при подаче иска пострадавшие автомобилисты, — отмечает Губенко.

Владельцы машин представили в Центральный районный суд Калининграда результаты исследования, выявившего, что причиной падения дерева стали несколько факторов. Среди них возраст и ослабленное состояние дерева, отсутствие в стволе крепкой удерживающей древесины и погодные условия. Скорость ветра в день падения клёна достигала 25 м/с.



Суд принял решение о необходимости выплаты автовладельцам в общей сложности 400 тыс. рублей. Управляющая компания подала апелляцию, но, по словам Губенко, областной суд подтвердил решение первой инстанции.

Калининградцы уже судились ООО "МКД Сервис". В 2015 году суд взыскал с управляющей компании сумму ущерб а, причинённого собственнику автомобиля в результате падения рубероида с крыши.