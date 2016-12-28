Калининградка отсудила у управляющей компании более 120 тыс. рублей за протекающую кровлю
Калининградка через суд добилась от управляющей компании компенсации морального вреда и расходов на ремонт в квартире. Ремонт понадобился по той причине, что на протяжении нескольких лет из-за протекающей кровли во время осадков в квартиру попадала вода. Об этом сообщили в суде.
Женщина рассказала суду, что из-за протекающей крыши в квартире имелись протечки по всем углам от потолка до пола, образовались грибок и плесень. Калининградка неоднократно обращалась в управляющую компанию. В результате проводились осмотры и фиксировались повреждения, но ремонтные работы компания не производила. В итоге восстановительный ремонт женщина сделала сама. На эти цели она потратила более 101 тыс. рублей.
Суд пришёл к заключению, что ущерб имуществу калининградки был причинён из-за того, что управляющая компания ненадлежащим образом следила за общим имуществом дома.
С ООО "МКД Сервис" в пользу истицы решено взыскать в общей сложности более 120 тыс. рублей. В сумму вошла компенсация за моральный ущерб и судебные расходы.
На решение Ленинградского районного суда была подана апелляционная жалоба, но областной суд оставил решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
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