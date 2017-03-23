"Безопасный город" за час нашёл угнанный микроавтобус

В Калининграде ситуационный центр "Безопасный город" за час обнаружил угнанный автомобиль. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Калининградской области.

Микроавтобус Mercedes угнали в ночь на 18 марта. Полиция передала сообщение об этом в "Безопасный город". Дежурные операторы просмотрели архив и проследили путь злоумышленника на похищенной машине. Полученную с камер наблюдения информацию сотрудники передали в правоохранительные органы. Полицейские обнаружили Mercedes на ул. Лесопильной. В общей сложности на поиски микроавтобуса ушёл час.

Всего в Калининграде работает более 300 камер видеонаблюдения. С начала года сотрудники регионального УМВД более 200 раз обращались в "Безопасный город" за информацией.