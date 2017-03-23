В Калининграде сотрудница салона связи присвоила телефоны на 130 тысяч рублей

В Калининграде 22-летняя работница одного из салонов связи присвоила телефоны на 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего девушка присвоила три гаджета. Она продала их, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Полицейские задержали злоумышленницу. В отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.