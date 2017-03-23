В среду в регионе сбили женщину и 10-летнего велосипедиста

В среду, 22 марта, в Калининградской области в авариях пострадали женщина и ребёнок-велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Около часа дня на ул. Горького в Калининграде Kia наехал на 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали.



Около шести вечера в посёлке Мальцево Озёрского района сбили 10-летнего велосипедиста. Мальчик выехал со второстепенной дороги слева по ходу движения. В результате его сбил Opel. Ребёнок получил травмы.