В среду в регионе сбили женщину и 10-летнего велосипедиста
Авария в посёлке Мальцево
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В среду, 22 марта, в Калининградской области в авариях пострадали женщина и ребёнок-велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Около часа дня на ул. Горького в Калининграде Kia наехал на 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали.
Около шести вечера в посёлке Мальцево Озёрского района сбили 10-летнего велосипедиста. Мальчик выехал со второстепенной дороги слева по ходу движения. В результате его сбил Opel. Ребёнок получил травмы.
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