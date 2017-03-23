У пенсионера, сбитого автобусом на Ленинском проспекте, перелом и скальпированная рана стопы

Пенсионер из Калининграда, которого накануне вечером сбил автобус на Ленинском проспекте, госпитализирован с открытым переломом костей правого голеностопного сустава и скальпированной раной правой стопы. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника издания, мужчине 74 года, он пострадал на остановке общественного транспорта напротив торгового центра "Плаза". Пожилого человека с травмами доставили в БСМП. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.