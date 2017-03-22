В Калининграде автобус переехал ногу пенсионеру, мужчина в больнице

Вечером в среду, 22 марта, на автобусной остановке у торгового центра "Плаза" водитель пассажирского автобуса не заметил пенсионера и наехал ему на ногу. В результате ДТП мужчина получил открытый перелом ноги и был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Первая помощь пенсионеру была оказана в салоне автобусе. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы.