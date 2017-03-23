В Калининграде лжесотрудник ФСБ за деньги обещал мигрантам избавить их от уголовной ответственности

Ленинградский районный суд вынес приговор жителю Калининградской области, выдававшему себя за сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.



Подсудимого приговорили к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина представлялся калининградцам сотрудником УФСБ. Он обещал за денежное вознаграждение избавлять их от уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В общей сложности таким образом мошенник попытался украсть более 2,5 миллиона рублей.



Осуждённого задержали в феврале 2016 года. У него изъяли форму сотрудника УФСБ. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в крупном размере").



К смягчающим обстоятельствам при вынесении приговора суд отнёс частичное признание вины, болезненное состояние здоровья. К отягчающим — использование формы представителя органов власти.