Россиянка пыталась незаконно ввезти в страну польский орден и монеты стоимостью более 7 млн рублей
Знак польского ордена образца 1992 года
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В московском аэропорту Домодедово за попытку незаконно ввезти в страну ордена и монеты задержана 24-летняя девушка. Об этом сообщает ТАСС
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По данным СМИ, девушка прилетела в российскую столицу из Цюриха. Она проследовала через "зелёный коридор", однако при её досмотре были обнаружены незадекларированные товары. Среди них оказался польский орден Белого Орла, учреждённый в 1705 году, императорский орден Святой Анны и три старинные российские монеты. Их общая стоимость составляет более 7,2 млн рублей.
Задержанная пояснила таможенникам, что предметы принадлежат её отцу. По словам пассажирки, она не знала о стоимости орденов и монет.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела. Девушке грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
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