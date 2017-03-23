Россиянка пыталась незаконно ввезти в страну польский орден и монеты стоимостью более 7 млн рублей

В московском аэропорту Домодедово за попытку незаконно ввезти в страну ордена и монеты задержана 24-летняя девушка. Об этом сообщает ТАСС

По данным СМИ, девушка прилетела в российскую столицу из Цюриха. Она проследовала через "зелёный коридор", однако при её досмотре были обнаружены незадекларированные товары. Среди них оказался польский орден Белого Орла, учреждённый в 1705 году, императорский орден Святой Анны и три старинные российские монеты. Их общая стоимость составляет более 7,2 млн рублей.

Задержанная пояснила таможенникам, что предметы принадлежат её отцу. По словам пассажирки, она не знала о стоимости орденов и монет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела. Девушке грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.