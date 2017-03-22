Три машины столкнулись на перекрёстке ул. Нарвской и Челнокова: движение затруднено
На пересечении улиц Нарвская и Генерала Челнокова произошло ДТП с участием трёх автомобилей, об этом Клопс.Ru сообщил очевидец дорожного происшествия. Информации о пострадавших пока не поступало.
Автомобили перегородили дорогу. Движение затруднено по всей улице Генерала Челнокова, скорость транспортного потока, по сообщению сервиса "Яндекс-Пробки", не превышает 3 км/ч.
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