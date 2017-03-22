В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении пьяного водителя Lincoln
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении водителя Lincoln, попавшегося на пьяной езде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инспекторы ДПС остановили машину 18 марта на проспекте Мира. Пьяный автомобилист отказался от процедуры медицинского освидетельствования. Ранее мужчину уже привлекали за аналогичное правонарушение. Тогда его лишили водительских прав.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", — говорится в сообщении ведомства.
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