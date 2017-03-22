На подъезде к Голубево Mercedes врезался в дерево, пострадали мужчина и девушка
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
Во вторник, 21 марта, на подъезде к станции Голубево Mercedes врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 10:30. За рулём машины находился 36-летний водитель. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением на правостороннем закруглении дороги. В результате он вылетел на обочину и врезался в дерево. В ДТП пострадали как водитель, так и его 17-летняя пассажирка.
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