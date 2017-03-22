В результате столкновения BMW и Mazda на ул. Подгорной серьёзно пострадала беременная женщина

Во вторник, 21 марта, на ул. Судостроительной столкнулись BMW и Mazda. Серьёзно пострадала беременная женщина, сидевшая за рулём одного из автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП случилось около девяти утра. Водитель BMW не выполнил требование знака 2.4 "Уступите дорогу". В результате его машина врезалась в Mazda, которой управляла 36-летняя женщина. Автомобилистка, находившаяся на третьем месяце, получила тупую травму живота. Её доставили в один из местных роддомов с угрозой прерывания беременности.