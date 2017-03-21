Калининградец угнал кроссовер, украв ключи из незапертой квартиры

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали местного жителя, угнавшего кроссовер стоимостью 600 тыс рублей, и вернули авто хозяйке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По предварительным данным, 37-летний злоумышленник похитил ключи от кроссовера Nissan Qashqai из квартиры, которую владелица авто забыла запереть. Ранее мужчина уже был судим за хищение чужого имущества.

В отношении калининградца завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража в крупном размере". Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.