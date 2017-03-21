В Советске за торговлю наркотиками задержали 41-летнего мужчину

В Советске за торговлю каннабисом с поличным задержали 41-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.



Задержанный продал покупателю на улице 19,8 грамма наркотического вещества. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до полумиллиона рублей.