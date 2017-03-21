На ул. Емельянова произошёл пожар в пятиэтажном доме (обновлено)
Во вторник, 21 марта, на ул. Емельянова в Калининграде произошёл пожар в пятиэтажном доме. Об этом Клопс.Ru сообщил читатель, ставший свидетелем произошедшего.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области подтвердили информацию. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:37. На место выехали четыре отделения пожарной охраны. Огонь распространился по квартире на четвёртом этаже. Сотрудники продолжают работать на объекте.
Фото читателя Клопс.Ru
Обновлено от 14:37
Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. Сотрудники МЧС объявили повышенный ранг пожара 1 БИС. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают 26 человек.
Обновлено от 14:55
Жильцов соседних квартир пришлось эвакуировать. Среди них находились дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
Обновлено от 16:20
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
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